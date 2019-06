Lirica: primo concerto Accademia Scala in Arabia Saudita

Milano, 17 giu. (AdnKronos) - Primo concerto dell'Accademia del Teatro alla Scala di Milano in Arabia Saudita. Un pubblico di 3mila spettatori venerdì scorso ha assistito al concerto dell'Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, che si è esibita in 'An Italian Opera Journey' nel Centro culturale King Fahad di Riyadh, in Arabia Saudita. Il concerto è stato diretto dal maestro Pietro Mianiti e ha presentato otto brani di musica classica che, con le voci del soprano Francesca Manzo e del tenore Riccardo Della Sciucca, hanno ripercorso l'evoluzione dell'opera italiana, da Gioachino Rossini a Giuseppe Verdi.

L'evento è stato organizzato dal Ministero della Cultura dell'Arabia Saudita e dalla Fondazione Accademia Teatro alla Scala nell'ambito della collaborazione culturale in corso tra Italia e Arabia Saudita.

Lo scorso marzo, si ricorda, il ministro della Cultura dell’Arabia Saudita ha annunciato il programma per la riorganizzazione del settore culturale con la definizione di undici ambiti culturali e la promozione di iniziative e scambi culturali internazionali.