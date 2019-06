Sicilia: governo Musumeci approva piano contro desertificazione (2)

(AdnKronos) - Lo studio evidenzia come il territorio siciliano mostri rilevanti segni di vulnerabilità alla desertificazione. In particolare, le aree critiche rappresentano oltre la metà dell’intera regione (56,7 per cento) e un altro terzo (35,8 per cento) è classificato come 'fragile'. Le zone più a rischio sono suddivise in: meno critiche (identificate come C1) pari al 17,7 per cento; mediamente critiche (C2) con il 35 per cento; maggiormente critiche (C3) con il 4 per cento dell’intera superficie dell’Isola.

Con il Piano approvato dal governo viene adottata una strategia che delinea una governance unitaria di coordinamento e integrazione delle azioni nei vari settori d’intervento, anche nella programmazione delle risorse finanziarie a valere sui Fondi regionali, statali e comunitari. I principali fenomeni di degrado in Sicilia sono legati all’erosione e alla salinizzazione dei suoli, all’aridità e siccità e all’impatto delle attività antropiche. Proprio per questo motivo il documento definisce un sistema di azioni che interessa i settori prioritari del comparto agricolo, forestale, delle risorse idriche, dell’assetto del territorio e dei rischi idrogeologici.