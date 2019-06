Pd: Zanda a Di Maio, 'presto riceverà richiesta danni da miei avvocati'**

Lacrime e accuse di Amanda Knox: Guede uccise Meredith

Roma, 15 giu. (askanews) - Un'ora di intervento, interrotto più volte dalle lacrime. È la verità di Amanda Knox, l'accusa sferrata dalla giovane americana verso giustizia italiana, media, pubblico ministero. Amanda Knox è tornata in Italia per la prima volta dopo quattro anni dall'assoluzione definitiva avvenuta, per curiosa coincidenza, proprio il 16 giugno del 2014. Torna in Italia per ...