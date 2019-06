Metalmeccanici: Federmeccanica, a sciopero aderito 19,3% occupati**

All'asta la rivoltella con cui si sparò Van Gogh nel 1890

Parigi, 14 giu. (askanews) - La rivoltella con la quale il pittore Vincent Van Gogh si è suicidato sarà messa all'asta, il 19 giugno, presso l'hotel Drouot, a Parigi. Si tratta di una rivoltella Lefaucheux, calibro di 7 mm, che andrà all'incanto nel capoluogo francese per un valore stimato tra i 40 e i 60mila euro. Spiega Grégoire Veyrès, banditore d'asta: "In realtà morì per complicazioni legate ...