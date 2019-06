Caos Procure: Malpezzi, 'anche nel Pd c'è chi ha speculato su Lotti'

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "La decisione di Luca Lotti è generosa e non dovuta. Siamo arrivati al paradosso di una campagna denigratoria che non è neanche supportata da una indagine e da reati contestati. Risulta particolarmente assurdo descrivere un deputato dell'opposizione, quale è Luca Lotti, come il burattinaio di nomine che peraltro spettano al solo Csm". Lo scrive sulla sua pagina Facebook, la senatrice Pd Simona Malpezzi, vicepresidente del gruppo dem a Palazzo Madama.

"Chi ha speculato su questa vicenda, anche dentro il Pd, sappia che difenderemo in tutti i modi, ed in tutte le sedi, la sua natura profondamente garantista. Fiera di essere a fianco di Luca anche ora. A testa alta, sempre. Noi andiamo avanti".