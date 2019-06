Caos Procure: Giacomelli, 'Lotti generoso e leale, Base riformista va avanti'**

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "L'iniziativa politica di Base riformista va avanti, non è in discussione". Lo dice Antonello Giacomelli all'Adnkronos rispetto alla decisione di autosospendersi dal Pd di Luca Lotti, punto di riferimento dell'area dem, Base riformista. "La scelta generosa e leale di Luca ha un significato molto più ampio e profondo e non va immiserita mischiandola con logiche di equilibri interni".