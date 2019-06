Erg: si aggiudica asta per parco eolico in Francia

Milano, 14 giu. (AdnKronos) - Parc Eolien du Pays à Part, società francese del gruppo Erg, titolare di un progetto situato nel nord della Francia nella regione di Pas-de-Calais per una potenza di 18 Megawatt, è risultata tra gli aggiudicatari della terza asta dedicata all’eolico onshore comunicati dal Ministère de la Transition écologique et solidaire. Il parco, il cui processo autorizzativo è in fase avanzata, avrà una produzione stimata a regime di circa 44 GWh annui, pari a circa 26 mila tonnellate di emissione di CO2 evitata all’anno ed equivalenti al fabbisogno di circa 15mila famiglie.

In seguito all’esito dell’asta il parco beneficerà di un contratto per differenza per un periodo di 20 anni dall’entrata in esercizio. Con questo progetto, che fa parte della pipeline di circa 750 Mw acquisita con Epuron, Erg "procede nella propria strategia industriale di crescita organica in uno dei più importanti Paesi europei per lo sviluppo dell’eolico", si spiega dalla società.