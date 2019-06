Premio Bellisario: a Elisabetta Ripa la 'mela d’oro' per management

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber si è aggiudicata la ‘Mela d’oro’ del Premio Marisa Bellisario nella categoria Management. Giunta alla sua XXXI edizione, la manifestazione richiama l’attenzione di politica, imprenditoria ed istituzioni su idee e progetti innovativi che promuovono e sostengono l’affermazione di professionalità femminili in ambito nazionale ed internazionale.

Al termine della cerimonia al Quirinale, in cui il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha rivolto un saluto alle premiate, Elisabetta Ripa ha dichiarato: "si tratta di un riconoscimento prestigioso che voglio condividere con le tante colleghe che ogni giorno si impegnano, in Open Fiber e in molte altre realtà, per raggiungere i propri obiettivi professionali e personali".