Verona: Enel, inaugurato nuovo spazio a Pacengo di Lazise

Verona, 14 giu. (AdnKronos) - Inaugurazione ufficiale oggi a Pacengo di Lazise (Vr) per il nuovo “Spazio Enel”, realizzato in collaborazione con l’imprenditore Antonio Loriso, con l’obiettivo di continuare a rafforzare la presenza sul territorio veronese e dei comuni del basso Lago di Garda e offrire un servizio d'eccellenza.

Al taglio del nastro hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco, Luca Sebastiano, il responsabile Punti Enel Partner Triveneto, Ugo Martelli, e il titolare Antonio Loriso. “Sono felice – ha detto il Primo Cittadino - che si apra un'attività così importante a Lazise e penso che per i clienti che possono usufruirne e per la collettività in generale rappresenti una novità di notevole rilevanza”.

Il nuovo Spazio Enel di Lazise si trova a Pacengo in piazza Senatore Alberti, 1 e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Gli operatori offriranno informazioni e consulenze personalizzate sulle migliori offerte di energia elettrica e gas proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che con più di 11 milioni di clienti è leader del mercato libero dell’energia e sulla gamma dei nuovissimi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro.