Export: Confartigianato Veneto, a quota 15 mld nel primo trimestre 2019, +1,5 p.c. (2)

(AdnKronos) - “Turchia (-22,6%), Messico (-13%), Cina (-12,4%) e Russia (-8,7%). Sono invece i Paese extra UE, tra le destinazioni top ten, a cui va principalmente imputato il calo delle nostre vendite nel mondo -afferma Bonomo –. Contrazioni legate quindi a tensioni internazionali già in atto da tempo che continuano a ridurre le nostre vendite fuori dall’Europa scese al 37,1% del totale (erano il 38,4 nello stesso periodo del 2018). Solo tre anni fa si sognava il superamento del 50%! In termini assoluti si tratta di oltre 150 milioni che mancano ai settori del made in Italy: abbigliamento, calzature e articoli in pelle, macchinari e mobili. In particolare subiamo “pesantemente” la Cina: il valore dell’export è del tutto marginale mentre le importazioni valgono oltre 1 miliardo e la bilancia commerciale sconta un deficit di ben 733 milioni di euro (in crescita +15,8% rispetto 1° trim. 2018)".

"Abbiamo quindi necessità di trovare un nuovo equilibrio e sfruttare nuove opportunità. C’è troppo Made in Cina in Veneto e poco Made in Veneto in Cina. Interessanti - prosegue il Presidente - i segnali che arrivano dai settori manifatturieri a maggiore concentrazione di Pmi. Sempre nei primi tre mesi del 2019, il loro export, pari a 6,6 miliardi, è cresciuto del +2,4% con punte nel legno arredo (+11,2%), nell’alimentare (+10,9%) e altre industrie manifatturiere (+5,1%)”.

“Non abbiamo modo di influire sulle tensioni internazionali - conclude Bonomo - ma di comportarci di conseguenza sì. In particolare nei settori più sensibili (moda, mobili, metalmeccanica) stiamo intensificando la nostra azione di supporto ed accompagnamento - spesso in collaborazione con l’Agenzia Ice - affiancando le imprese in tutte le fasi di diverse manifestazioni in Italia e all’estero, curando anche l’allestimento degli spazi espositivi e organizzando incoming di operatori qualificati e selezionati provenienti dalle aree del mondo più promettenti. I risultati iniziano a vedersi”.