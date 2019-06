Fi: Biancofiore, 'Toti chiede democrazia e chiede a Berlusconi di non candidarsi?' (2)

(AdnKronos) - "Per quanto riguarda l'allusione di Toti al modello PD per le primarie: grazie, ma anche no - prosegue Biancofiore - Non mi pare infatti che quel modello sia stato democraticamente esemplare visto che ci ricordiamo tutti i pullman di cittadini extra comunitari, cinesi in primis, che una volta scesi si mettevano in fila ai seggi del Pd ignari di quello che stavano facendo".

"Le primarie del Pd, per altro, non mi sembra abbiano espresso segretari divenuti poi presidenti del consiglio, degni di memoria. Non è che per caso Toti che si è riempito la bocca con la parola democrazia ha ora paura di non avere il consenso della maggioranza dei tesserati del partito al quale è iscritto?", conclude l'esponente forzista.