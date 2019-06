Calcio: Ufficio Gip Palermo, 'nessuna perquisizione negli uffici'

Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "In relazione alle notizie apparse oggi nella tarda mattinata su alcuni quotidiani on line, intendo smentire che sia stata materialmente effettuata, presso l’ufficio Gip del Tribunale di Palermo, alcuna perquisizione". Lo dice in una nota Antonella Consiglio, Presidente Aggiunto dell'Ufficio Gip di Palermo.