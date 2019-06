Sicilia: Musumeci, 'non confondere giustizia con giustizialismo'**

Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "Attenzione a non confondere la giustizia con il giustizialismo, come sta cercando di fare qualcuno in quest'aula. Il giustizialismo è la peggiore arma in mano di chi vuole distruggere l'avversario politico". Così Nello Musumeci, governatore siciliano, in aula durante la seduta sulla questione morale.