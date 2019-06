Imprese: Kpmg, top manager italiani tra i più ottimisti al mondo (2)

(AdnKronos) - Inoltre circa la metà dei ceo (49%) a livello globale crede che le strategie migliori per perseguire gli obiettivi di crescita siano le joint venture e le alleanze strategiche. Mentre la percentuale dei manager italiani è inferiore (40%).

Sia a livello globale che nel campione italiano poco meno del 20% dei ceo punta sulle strategie di fusione e acquisizione come driver per la crescita, ma diversa è la motivazione: gran parte degli amministratori delegati italiani (48%) ricorre alle operazioni di M&A soprattutto per acquisire innovazione e nuove tecnologie digitali, oltre che per ottenere sinergie ed economie di scala, mentre i business leader internazionali pensano alle strategie di M&A come ad un acceleratore per la trasformazione digitale.