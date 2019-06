Governo: domani a Malta vertice Paesi Sud Ue, atteso incontro Conte-Macron/Adnkronos

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - Sesto vertice domani pomeriggio a Malta dei 7 Paesi dell'area Sud e mediterranea membri dell'Ue. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, si ritroverà con i capi degli esecutivi di Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro e Malta. Un appuntamento che, al di là dei temi in agenda legati alle questioni che accomunano le nazioni che insistono in questa zona geografica, sarà anche l'occasione per un confronto in vista degli appuntamenti che attendono l'Unione europea, a partire dalle nomine per Commissione e Consiglio.

Un'opportunità importante quindi per il premier italiano, che a margine del vertice vedrà infatti il presidente francese Emmanuel Macron, per un faccia a faccia che consentirà di mettere a fuoco gli argomenti che negli ultimi mesi hanno contrassegnato e in certi casi contrapposto i due Paesi. Sul tavolo quindi il tema Tav, la recente questione Fca-Renault e naturalmente un riferimento al rischio di una procedura di infrazione da parte dell'Ue nei confronti del nostro Paese.