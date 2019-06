Trasporti: Filt, assenza Governo, pronte proposte e mobilitazione

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Il settore dei trasporti vive in tutti gli ambiti criticità enormi, aggravate dall’assoluta assenza di scelte da parte del Governo di fronte alle grandi trasformazioni in atto". E’ quanto sostiene il segretario generale della Filt Cgil Stefano Malorgio, riferendo che "come sindacato confederale dei trasporti unitariamente abbiamo deciso di riunire il prossimo 26 giugno, a Roma, il nostro gruppo dirigente per varare il documento 'Rimettiamo in moto il Paese'".

Una piattaforma, prosegue il dirigente nazionale della Filt, "che contiene proposte per il lavoro e per l’intero sistema, indirizzate ad un Governo che, per la prima volta nella storia recente, non ha mai convocato le organizzazioni sindacali per una discussione complessiva. Una situazione inedita - afferma infine Malorgio - alla quale intendiamo rispondere con una mobilitazione unitaria di tutti i lavoratori dei trasporti, nei modi e nelle forme che definiremo assieme il 26".