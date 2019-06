Chiesa: Padova, oggi la grande festa di Sant'Antonio (3)

(AdnKronos) - La Messa delle ore 17 precede la solenne Processione delle Reliquie e della Statua di Sant’Antonio per le vie della città di Padova. Una messa anche alle ore 19.00 in attesa del rientro della Processione e l’ultima messa che conclude la giornata alle ore 21.00.

"La separazione è diventata una malattia all’interno delle nostre stesse case – ha principiato nella Omelia Monsignor Cipolla che è anche il suo Messaggio alla Città di Padova –. A questa preoccupazione è legato il messaggio che ho inviato alla nostra Città in occasione della festa di sant’Antonio. L’unità di fede non scoraggia la pluralità e il pluralismo, anzi crea contesti in cui la diversità diventa ricchezza, ricerca di strade nuove, scoperta di sintesi sempre nuove".