Rai: Fava, 'su Falcone e Borsellino passiamo dalla celebrazione alla bestemmia'

Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "Noi oscilliamo fra considerare Borsellino e Falcone come Madonne da portare in processione una volta l'anno a un giovanotto che si presenta in televisione e racconta la sua favoletta sgrammaticata. Abbiamo perso non soltanto la memoria ma un po' anche il senso della realtà: cosa furono in vita e quanto furono utili e come questa memoria va recuperata e raccontata non soltanto con le celebrazioni ma servendosi di quello che ci hanno insegnato. Perché altrimenti succederà questo: passiamo dalle celebrazioni alla bestemmia in diretta del ragazzino analfabeta". Così il presidente della Commissione antimafia regionale Claudio Fava ha commentato all'Adnkronos il caso della trasmissione 'Realiti' di Raidue.