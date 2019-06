Sblocca cantieri: Confartigianato Veneto, serve tregua normativa (3)

(AdnKronos) - "In tale quadro giuridico sono più le incertezze che le certezze che lasciano gli operatori del settore perplessi sulla reale efficacia “sbloccante” di questa norma", sottolinea Confartigianato Veneto.

“Troppe modifiche sono state apportate al Testo Unico negli ultimi tre anni - conclude - E’ necessaria una “tregua normativa” che porti a un riordino della legislazione di settore anche attraverso l’istituzione di un tavolo di confronto sulla riforma del Codice degli appalti che coinvolga stazioni appaltanti e rappresentanti del mondo dell’impresa per arrivare a un quadro condiviso utile a far ripartire il mercato dei lavori pubblici e a favorire l’accesso delle piccole imprese a questo mercato. Confidiamo che la necessità di emanare al più presto il nuovo regolamento attuativo del Testo Unico Appalti rappresenti l’occasione per costituirlo”.