Caos Procure: Speranza, 'quadro inquietante, rischio danni irreparabili'

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Quanto sta emergendo attorno all’inchiesta di Perugia ha ormai superato il segno e rischia di produrre danni irreparabili alla credibilità delle istituzioni. I rapporti oscuri e impropri tra politica e magistratura delegittimano in modo drammatico sia l’una che l’altra. Non è più possibile far finta di nulla”. Lo afferma il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza, parlando con i cronisti in Transatlantico.