Radio Radicale: Rampi, 'con emendamento Pd vittoria della politica'

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - “L’emendamento del Pd, passato alla Camera, è una vittoria della politica. Pone le basi per salvaguardare un servizio prezioso per il Paese e dice che può esistere un confronto parlamentare, ora se ne abbia cura. E, aggiungo, chi ha votato contro abbia rispetto per quella maggioranza che la pensa diversamente”. Così Roberto Rampi, senatore Pd, membro della commissione Cultura a Palazzo Madama.