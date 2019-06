Legittima difesa: il tabaccaio Birolo, 'vicino all'amico Onichini, so cosa prova' (2)

(AdnKronos) - "E i casi di chi reagisce vanno all'onore delle cronache, ma ci sono tante persone per bene che non reagiscono, di cui nessuno parla, e che saranno vittime per tutta la vita con danni fisici e piscologici perenni - spiega Birolo - la vicenda di Onichini mi amareggia molto, non posso fare nulla, se non umanamente essergli vicino e sperare che la Cassazione riformi la sentenza di secondo grado e si torni a rifare il processo", conclude.