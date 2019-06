Fca: Le Maire, 'resta opportunità interessante per Renault ma in Alleanza'

Parigi, 13 giu. (AdnKronos) - "Io stesso ho chiesto ai vertici di Renault di studiare la possibilità" di questo progetto di fusione con Fca. "Mi è sembrata un'opportunità interessante. Resta un'opportunità interessante ma nell'ambito della strategia di rafforzamento dell'Alleanza" con Nissan. Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire ai microfoni di 'France Info' tornando sul matrimonio mancato tra Fca e Renault sottolineando che di "non aver mai fatto fallire" le nozze tra i due gruppi.

"Non abbiamo mai messo il nostro veto a questa operazione. Ho chiesto solo - spiega Le Maire- che si facesse con il via libera di Nissan. Vedendo che il gruppo giapponese non prendeva una decisione ho chiesto altri cinque giorni - il che mi sembra ragionevole - per un'operazione che prevedeva la nascita di un gruppo da 30 miliardi di euro. Fca ha scelto di ritirare la sua proposta. E' una scelta che poteva fare". Lo Stato francese, sottolinea Le Maire, "non agirà mai sotto pressione, mai in fretta in questa vicenda".

L'Alleanza con Nissan, ribadisce il ministro, "deve essere nel cuore della strategia di Renault. Lo Stato francese - che detiene una quota del 15% in Renault - reciterà il suo ruolo. Ricorderò questi punti al presidente di Renault Jean-Dominique Senard che oggi incontrerò".