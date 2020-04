Coronavirus: in Lombardia continua calo ricoveri, oltre 12mila tamponi**

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - Calano di altri 302 pazienti i ricoveri meno gravi in Lombardia. Secondo gli ultimi dati della Regione, però, sono +32 gli ingressi in terapia intensiva per il covid19, da ieri, quando si erano liberati invece 34 posti. I tamponi di oggi sono in aumento a 12.642, dagli 11.583 di ieri.