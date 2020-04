Diasorin: via libera vendita test sierologici covid in Usa, aumenta produzione (2)

(Adnkronos) - L'autorizzazione all'uso di emergenza del test sierologico per il covid19 negli Stati Uniti "conferma l'impegno e la qualità del lavoro svolto dal nostro gruppo di ricerca nel trovare soluzioni che possano combattere la pandemia mondiale da Coronavirus. Crediamo che entrambi i nostri test, quello molecolare e quello sierologico, rappresentino strumenti preziosi e di qualità nel processo decisionale diagnostico, posizionando ancora una volta DiaSorin come lo Specialista della Diagnostica", afferma Carlo Rosa, ceo del gruppo Diasorin.

Il gruppo a questo proposito ha anche ricevuto finanziamenti per rendere il test disponibile sul territorio statunitense dalla Biomedical Advanced Research and Development Authority (Barda), l’ente federale del Dipartimento Americano per la salute, cui compete il monitoraggio e l’identificazione di soluzioni mediche e diagnostiche per fronteggiare emergenze sanitarie negli Stati Uniti.

Il test di Diasorin, che da qualche giorno ha iniziato a essere utilizzato in Lombardia, identifica la presenza di anticorpi nei pazienti che sono stati infettati dal coronavirus e "sarà disponibile sulle 5mila piattaforme Liaison Xl installate in tutto il mondo, di cui 600 attualmente presenti nei laboratori ospedalieri e commerciali statunitensi. Grazie alla possibilità di processare 170 campioni di pazienti all'ora, la piattaforma garantirà un aumento della capacità diagnostica utile per mitigare l’impatto del virus".