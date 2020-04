25 aprile: Gori, 'prendiamo da qui forza per ricostruire come allora'

Milano, 25 apr. (Adnkronos) - "25 Aprile 1945-25 Aprile 2020. Onoriamo la Resistenza e la Liberazione. Prendiamo da lì la forza di cui abbiamo bisogno oggi. Per ricostruire, come allora, serviranno un enorme impegno, sacrifici, una grande coesione tra noi. Coraggio Italia". Lo ha scritto in occasione della festa il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.