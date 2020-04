Coronavirus: Le Maire, 'sostegno ad Af-Klm non assegno in bianco, ci sono condizioni'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "I prestiti per Air France non sono assegni in bianco. Abbiamo fissato delle condizioni: il gruppo dovrà di nuove essere competitivo e soprattutto diventare una compagnia aerea più rispettosa dell'ambiente e del pianeta". Così il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire ai microfoni della tv francese Tf1. "Ad Air France portiamo un sostegno storico: 7 miliardi di euro di prestito per salvare la nostra compagna nazionale e i 350 mila posti di lavoro diretti e indiretti", aggiunge.