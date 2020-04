Coronavirus: Smith (Af-Klm), 'con sostegno finanziario in grado di superare crisi'

Roma, 24 apr. (Adnkronos) - "Questo sostegno e il piano di trasformazione del gruppo ci permetteranno di superare questa crisi e di preparare il gruppo per il futuro con ambizione e determinazione. Siamo un gruppo forte e unito in questa crisi". Ad affermarlo è il Ceo di Air France - Klm, Benjamin Smith nel "ringraziare lo Stato francese" per il finanziamento di 7 miliardi. "A nome del Cda di Air France - Klm ringrazio lo Stato francese e i nostri partner finanziari per questo sostegno che permetterà al gruppo di superare questa crisi di una violenza inaudita", aggiunge Anne-Marie Couderc, presidente del gruppo Air France - Klm.