Intesa Sp: da lunedì mille accrediti fino a 25mila euro e 104mila richieste

Milano, 24 apr. (Adnkronos) - Intesa Sp ha già fatto da lunedì mille accrediti in conto corrente per le richieste di prestiti fino a 25mila euro "e altre 7.000 pratiche sono in erogazione, con tassi che partono dallo 0,04%". Lo rende noto la banca.

L’interesse dei clienti è elevato: oltre 104mila le richieste ricevute, di cui 32mila nell’ultima giornata. Intesa Sanpaolo rileva che "circa un quarto delle domande sono però incomplete e richiedono ulteriore lavorazione". La macchina messa a punto "per gestire le richieste online, senza doversi recare in filiale, sta comunque funzionando al meglio, consentendo di gestire il flusso in maniera ordinata", spiega l'istituto che "sta adempiendo con rapidità alle misure urgenti previste dal Decreto Legge Liquidità n° 23 dell’8 aprile 2020 per favorire l’accesso al credito - garantito dal Fondo Centrale di Garanzia e da Sace - di imprese, lavoratori autonomi, professionisti e per sostenere la continuità aziendale".