Sicilia: legge stabilità all'esame della commissione Bilancio Ars

Palermo, 23 apr. (Adnkronos) - Riparte alle 16 la seduta della commissione Bilancio Ars, presieduta da Riccardo Savona, che dovrà esaminare il testo della legge di stabilità. Ieri l'ok alle legge di bilancio per cui, come da prassi, manca solo il voto finale. La commissione dovrebbe riuscire a rispettare i tempi decisi dalla conferenza dei capigruppo, con i lavori II commissione terminati entro domani sera e la manovra incardinata in Aula sabato 25 aprile. Lunedì 27, Sala d'Ercole dovrebbe avviare la discussione sulla finanziaria per cui il via libera dovrebbe arrivare entro il 30 aprile, giorno in cui scade l'esercizio provvisorio.