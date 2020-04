Coronavirus: Iv, petizione per 'notte prima degli esami', sì a maturità a scuola

Roma, 23 apr. (Adnkronos) - "Non togliamo la notte prima degli esami: sì all’esame di maturità a viso aperto, di persona. L’esame di Stato è una tappa fondamentale per la formazione umana e culturale dei 463.111 ragazzi maturandi, che compie un percorso lungo cinque anni e apre la porta al dopo. Un arrivo e una partenza allo stesso tempo". Si legge nel sito di Italia Viva in cui si lancia una petizione con una raccolta firme per la maturità fatta a scuola.

"È una partita fondamentale nella loro vita, per la quale si sono allenati in cinque anni di sacrifici. E non è la conclusione scontata di un percorso già scritto, ma un passo fondamentale per poter intraprendere la strada del loro futuro, per imparare ad affrontare le sfide del mondo degli adulti. La scuola italiana, e lo Stato da cui questa dipende, non possono essere rinunciatari e scegliere di non valutare l’esito di questo percorso: non è un caso, crediamo, che tutti gli altri Paesi europei abbiano scelto di fare l’esame di Stato di persona, nonostante la pandemia in corso".

"Per questo chiediamo che l’esame di maturità 2020 debba farsi e debba avvenire in presenza, non virtuale, di Presidente e commissari. La nostra proposta, la proposta di chi crede nella scuola meritocratica e nella vera verifica delle competenze, è chiara e semplice: con le giuste precauzioni, social distancing e dispositivi di protezione individuale, la maturità può essere svolta di persona e in presenza. Gli studenti hanno una grande voglia di giocare la partita della maturità, si fidano dei loro insegnanti che li hanno accompagnati in questi anni e anche in questo periodo difficile di didattica a distanza e chiedono non di averla vinta a tavolino uscendone tutti uguali, ma di mettere in campo il loro coraggio e affrontare con responsabilità e a viso aperto questa tappa".