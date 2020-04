Coronavirus: Gallera, 'prelievi test sierologici in 14 centri regionali'

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - "Ci siamo, i percorsi sono stati definiti: da domani partono i test sierologici in 14 centri prelievi lombardi delle province di Bergamo, Brescia, Lodi e Cremona. Dal 29 aprile, le analisi vengono estese a tutta la Regione". Lo conferma l'assessore della Lombardia al Welfare Giulio Gallera. I centri prelievi attivati, a partire da domani, si trovano in provincia di Bergamo ad Alzano, Nembro, Albino; in provincia di Brescia a Brescia, Manerbio, Desenzano, Chiari e Montichiari (da venerdì); in provincia di Cremona: Casalmaggiore, Soresina, Cremona e Crema; in provincia di Lodi a Codogno, Lodi.

"Si tratta di un prelievo di sangue venoso periferico - spiega- che serve per verificare se un organismo ha sviluppato gli anticorpi e se questi sono neutralizzanti per il virus. La 'call' a questi test viene coordinata dalle Agenzie per la tutela della Salute in collaborazione con le Asst di riferimento in base alle proprie informazioni epidemiologiche oppure su segnalazione del medici di medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta".