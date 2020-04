Coronavirus: Tajani, 'ok Mes solo senza condizioni'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Dall'Europa prendere 36-37 miliardi ad una condizione: che ci siano tassi Zero, che i tempi di restituzione siano lunghi e che non ci siano altre condizioni al di fuori che debbano essere utilizzati per l'emergenza sanitaria contro il coronavirus. Altrimenti non sarà accettabile". Lo dice Antonio Tajani al Tg4.

"Questo è una cosa diversa dal vecchio fondo salva stati, sarebbe una cosa nuova e necessaria per salvare più vite umane possibili e per lanciare un'offensiva al coronavirus in caso di un'ondata di ritorno. Poi ci sono i recovery bondcon che potranno essere utilizzati dal prossimo anno, il fondo SURE per la cassa integrazione, i fondi della BEI per garantire investimenti nelle attività infrastrutturali e infine i fondi della Banca Centrale Europea che ha deciso di acquistare titoli di Stato per 1100 miliardi. Denaro fresco da poter utilizzare quanto prima. Il problema è la liquidità e il decreto del governo non funziona perché gli imprenditori chissà quando avranno i soldi promessi".