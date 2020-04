Coronavirus: Nobili (Iv), 'dare certezze su riapertura scuole, maturità ed edilizia'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Quando sarà possibile rientrare a scuola? E’ possibile per il Governo dare una risposta a questo interrogativo di genitori, ragazzi, insegnanti?". E' la domanda rivolta da Luciano Nobili, deputato di Italia Viva, alla ministra dell'Istruzione Azzolina nel corso del question time.

"La pur lodevole esperienza della didattica a distanza - ha spiegato - non colma in alcun modo l’assenza dell’esperienza scolastica in presenza. E anzi - come ha ricordato il Presidente Macron, che ha deciso di riaprire le scuole il prossimo 11 maggio – rischia di trasformare la scuola, la principale agenzia di contrasto alle diseguaglianze dei nostri paesi, purtroppo in un vettore di diseguaglianze sociali, digitali e culturali".

"Le scuole sono ormai chiuse dal 5 marzo. In alcune realtà addirittura dal 24 febbraio e tutto lascia pensare che questo termine proseguirà oltre il 18 maggio. A questo punto, le famiglie chiedono certezze. Quando sarà possibile rientrare a scuola? E se la risposta del Governo è che a scuola si potrà tornare soltanto a settembre, allora per quale ragione il Governo non utilizza questi mesi preziosi per mettere in sicurezza le nostre scuole e riprogettare gli spazi per renderli funzionali alle nuove normative per il distanziamento, riattivando l'Unità di missione e i soldi già stanziati per gli interventi di edilizia scolastica?".