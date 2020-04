Ambiente: Coldiretti Sicilia, 'Mango, passion fruit e avocado in fiore con un mese anticipo'

Palermo, 22 apr. (Adnkronos) - Mango, passion fruit e avocado sono in fiore con un mese d’anticipo. "Si tratta di frutti che in Sicilia rappresentano ormai colture stabili e ricercate grazie alla capacità imprenditoriale di agricoltori lungimiranti". Lo rende noto la Coldiretti regionale che sottolinea come i cambiamenti climatici che hanno determinato questa scelta produttiva, sono evidenti anche in queste piantagioni proprio in considerazione della fioritura anticipata. "Negli anni è sempre più cresciuta la specializzazione e aumentato il ventaglio di produzioni - sottolinea Andrea Passanisi, presidente della Coldiretti di Catania e produttore di frutta tropicale - . La fioritura anticipata è una novità che desta molte preoccupazioni per via dell’incertezza che determina sulla produzione".

"Un vero e proprio spettacolo sotto l’Etna che diventa sempre più consueto rispetto al passato. Il boom della frutta tropicale italiana ha spinto alla diversificazione delle aziende agricole e in Italia si è passati da pochi ettari a oltre 500 con un incremento di 60 volte nel giro di appena cinque anni allargando sempre più la produzione. La Sicilia è la regione leader per “distretti tropicali” soprattutto nella parte orientale".

"Il segmento di queste produzioni sta vertiginosamente crescendo come dimostra un sondaggio Coldiretti-Ixè. Sei italiani su 10 (61%) acquisterebbero banane, manghi, avocado italiani se li avessero a disposizione invece di quelli stranieri. Il 71% dei cittadini sarebbe inoltre disposto a pagare di più per avere la garanzia dell’origine nazionale dei tropicali".