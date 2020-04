Coronavirus: Pd Lombardia, 'da Regione propaganda leghista su 3 mld'

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - “Da quando a Palazzo Lombardia è arrivato lo staff di comunicazione della Lega gli esponenti di quel partito non fanno altro che buttare tutto in rissa e in propaganda, per cancellare l’enormità del caso Lombardia nel panorama mondiale. Hanno annunciato un piano di tre miliardi di euro per rilanciare la Lombardia? Iniziamo a dire che nel 2020 sono solo 83 milioni, che i 400 per i comuni lombardi saranno a disposizione per la gran parte nel 2021 e per opere sotto i 150mila euro, che significa sostanzialmente per le asfaltature e poco più". Lo dichiarano per il Pd lombardo il segretario regionale Vinicio Peluffo e il capogruppo in Regione Fabio Pizzul.

"Gli altri 2,6 miliardi, lo ha spiegato ieri Fontana, sono un’ipotesi di emissioni di bond lombardi, da attivare nel 2021, che in base alle necessità. Il Bond lombardo era anche una nostra proposta, portata ieri in Aula e bocciata dalla maggioranza. Quello che noi chiediamo è un piano strategico, che non c’è, perché a Palazzo Lombardia in questo momento importa solo la propaganda, che è la stessa che hanno usato quando hanno annunciato che avrebbero garantito l’anticipo della Cassa integrazione alle aziende, sulla base di un accordo che in realtà era stato siglato dal Governo quindici giorni prima".