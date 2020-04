Coronavirus: Bianchi (Gdf), 'non da sottovalutare rischio infiltrazioni criminali'

Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Non c'è dubbio che si renderà necessario presidiare efficacemente il sistema economico finanziario del paese, scongiurando l’eventualità che le attuali difficoltà e le future esigenze di rilancio dell’economia possano rappresentare anche l’occasione per infiltrazioni della criminalità, economica ed organizzata, nei principali segmenti del tessuto produttivo nazionale, con l’evidente rischio di un aumento significativo di talune condotte illecite quali, ad esempio, quelle di riciclaggio e di usura. Non è infatti da sottovalutare il rischio che le organizzazioni criminali possano adottare strategie diversificate per inquinare il circuito economico legale del paese, grazie alla disponibilità delle ingenti risorse finanziarie accumulate con i traffici illeciti". Ad affermarlo, nel corso della sua audizione in Commissioni riunite Finanze e Attività produttive, presso l'Aula della Commissione Trasporti, è il colonnello Pietro Bianchi della Guardia di Finanza.

"La consolidata esperienza maturata dalla Guardia di Finanza nell’individuazione di asset patrimoniali e nella ricostruzione di flussi finanziari di origine illecita, servirà per orientare le iniziative investigative verso i settori economici maggiormente esposti, a causa dell’emergenza, all’aggressione criminale", sottolinea ancora Bianchi.