Quirinale: gelato anti allergia e film contro i bulli, i nuovi Alfieri di Mattarella /Adnkronos (2)

(Adnkronos) - Poco più grandi gli undicenni Tommaso Miglietta, di Lizzanello, in provincia di Lecce; e Maria Gabriella Lucarini, di Camerino. Il primo si è distinto per le sue qualità di tamburellista e percussionista, coltivate sin dalla più tenera età, che lo hanno portato a essere un interprete apprezzato di musica popolare; la seconda per l’attaccamento dimostrato alla sua città di cui è diventata, dopo il terremoto, testimone della volontà di ricostruzione.

Una sensibilità che la accomuna ad altri quattro Alfieri: Alice Andreanelli, 18 anni, di Venezia, volontaria, insieme a tanti altri giovani, nelle operazioni di soccorso durante l’emergenza provocata dall’alta marea dello scorso novembre; Sofia Ferrarese, 16 anni, di Veneo Brugine, in provincia di Padova, impegnata nel ripristino dei sentieri montani danneggiati dalla tempesta Vaia nell’ottobre 2018; Pietro Zuccotti, 18 anni, di Peschiera del Garda, autore di una serie di tavole a fumetti che sono state collocate sul lungolago gardesano, per invitare i turisti al rispetto della natura; Francesca Nardangeli, 18 anni, di Castelli, in provincia di Teramo, in prima linea dopo gli eventi sismici del 2016 e 2017 per la costruzione di reti di solidarietà in favore delle persone più fragili.

Abruzzese è anche Mirco Frattura, 15 anni, di L'Aquila, organizzatore di sport e laboratori per i più piccoli. Carlo Mischiatti, 16 anni, di Grugliasco, in provincia di Torino, nonostante soffra di disturbi dello spettro autistico, è riuscito a praticare lo sport in diverse discipline, diventando anche istruttore dei suoi compagni. Lo scorso anno ha acceso il tripode dei campionati nazionali invernali Special Olimpycs, piazzandosi poi al primo posto nel Play the games Special Olimpycs Bowling.