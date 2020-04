Coronavirus: Samsung supporta 'Milano Aiuta' del Comune di Milano con assistenza over 65

Milano, 22 apr. (Adnkronos) - Samsung Electronics Italia annuncia oggi il proprio supporto all’iniziativa Milano Aiuta, lanciata negli ultimi giorni dal Comune di Milano per il sostegno attivo alla cittadinanza milanese in difficoltà per l’emergenza Coronavirus, mettendo a disposizione le competenze tecnologiche del proprio team a favore degli anziani e i soggetti a rischio del territorio milanese.

I cittadini over 65 che chiamano il numero 020202 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20) premendo il tasto 0 accedono a Milano Aiuta e possono ricevere informazioni sui diversi servizi di assistenza a loro dedicati che sono stati attivati presso il quartiere di residenza e, in generale, in tutta la città. Sempre contattando il numero 020202, premendo il tasto 0 e poi 3, potranno parlare con uno degli oltre 130 digital angel di Samsung che forniranno consigli tecnici e suggerimenti su come mettersi in contatto con i propri famigliari e cari attraverso la tecnologia (come ad esempio, istruzioni su come attivare le videochiamate su Skype, Whatsapp etc.).

I digital angel di Samsung sono esperti in ambito tecnologico che hanno partecipato alle attività di Samsung SAVE for Seniors, l’iniziativa di volontariato aziendale di Samsung Italia, nata con l’obiettivo di offrire alle persone over 65 alcuni elementi di tecnologia che possano facilitare la vita di tutti i giorni.

Per svolgere al meglio questa delicata mansione per il servizio “Milano Aiuta”, i digital angel di Samsung sono stati formati attraverso un corso dedicato alla migliore gestione delle telefonate, non solo per fornire assistenza e formazione sulla tecnologia, ma anche per tenere compagnia agli anziani milanesi durante questo periodo di isolamento forzato. Questa iniziativa, infatti, oltre a dare concreti suggerimenti agli anziani per mettersi in contatto con i propri cari, offre loro anche la possibilità di sentirsi meno soli potendo relazionarsi con qualcuno al telefono pronto a fornirgli supporto e conforto in questo particolarmente difficile periodo.

“Siamo orgogliosi di dare il nostro contributo al Comune di Milano per i servizi di Milano Aiuta, con la certezza che le competenze dei nostri digital angel possano aiutare concretamente gli anziani della nostra città a mettersi in contatto con i propri cari attraverso l’utilizzo sicuro della tecnologia, e a sentirsi meno soli in questa situazione di grande difficoltà per tutti i cittadini, di Milano e di tutta Italia”, commenta Giovanni Barina, Head of Team of Human Resources & General Affairs di Samsung Electronics Italia.

“In questo particolarissimo momento la tecnologia si sta rivelando un ottimo alleato. Grazie al digitale il Comune di Milano sta continuando a informare e fornire i servizi essenziali. Il nostro contact center lavora incessantemente ed è un vero punto di riferimento per i cittadini che necessitino di assistenza nell'emergenza. Da oggi, grazie a Samsung, lo 020202 offrirà alle persone più anziane o meno esperte la possibilità di imparare a usare la tecnologia per sentirsi vicini alle persone care. Questo è un bellissimo progetto di educazione digitale, frutto di una collaborazione con un partner privato che lavora al fianco dell'Amministrazione per la diffusione della cultura digitale in città. Oggi più che mai il digitale è strumento di inclusione sociale ed è fondamentale, quindi, che tutti i cittadini abbiamo la possibilità di conoscere e utilizzare al meglio la tecnologia a loro disposizione”, dichiara Roberta Cocco, assessora alla Trasformazione digitale e Servizi civici del Comune di Milano.