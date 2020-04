Coronavirus: Boschi, 'sostegno a Conte a Consiglio Ue, Recovery Fund e ok Mes'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Presidente, lei ha tutto il nostro sostegno in vista del Consiglio Ue. Abbiamo bisogno di un pacchetto di misure, sosteniamo la proposta francese del Recovery Fund ma chiediamo anche che il Mes possa essere una soluzione e lo chiediamo nell'interesse degli italiani. Sarebbe da irresponsabili nei confronti degli italiani non prendere in considerazione 36 miliardi. Va ripagato? Sì, con un tasso vicino allo 0. Senza esagerazioni ma anche senza incertezze saremo al suo fianco al consiglio Ue di giovedì". Lo dice Maria Elena Boschi di Iv in aula alla Camera dopo l'informativa del premier Giuseppe Conte.