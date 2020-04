Coronavirus: buoni spesa a Milano a 13.754 famiglie

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - Saranno in totale 13.754 le famiglie di Milano che potranno beneficiare dei buoni spesa che il Comune ha deciso di distribuire a quanti si trovano in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus. Il primo blocco, formato da 13.475 nuclei familiari, sarà immediatamente finanziato; nei prossimi giorni l’amministrazione valuterà altre circa 300 posizioni già ammesse in graduatoria.

Tutti coloro che hanno presentato domanda entro il termine stabilito del 15 aprile (nel complesso circa 36mila persone), sia gli ammessi sia gli esclusi per mancanza di requisiti, riceveranno nell’arco di qualche ora una email o un sms di risposta da parte dell’Amministrazione. Nel caso di ammissione saranno fornite le istruzioni su come procedere per l’attivazione del buono.

Il totale degli ammessi in graduatoria, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso, conta 15.370 nuclei familiari. Ma, al termine delle operazioni di finanziamento, circa 1.600 non potranno ricevere il buono per esaurimento dei fondi: “Per tutti loro - spiega l'assessore Gabriele Rabaiotti - stiamo valutando di offrire la possibilità di ricevere il pacco alimentare tramite il dispositivo Aiuto alimentare basato sugli hub già attivi”.