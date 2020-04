Coronavirus: Conte, 'distanze e dpi finché non c'e' terapia e vaccino'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Mantenere e far rispettare, a tutti i livelli, le misure per il distanziamento sociale e promuovere l’utilizzo diffuso dei dispositivi di protezione individuale, fino a quando non saranno disponibili una specifica terapia e un vaccino". Così il premier Giuseppe Conte, in Aula al Senato, tracciando la risposta sanitaria all'emergenza, in 5 punti, elaborata dal governo per fronteggiare il Covid-19.