Coronavirus: Unterberger, 'bene Mes, da tedeschi affetto e ammirazione per Italia'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte "è riuscito a guadagnarsi la stima dei partner europei che spesso si è tradotta in risultati positivi per l'Ialia. Noi sud tirolesi siamo legati alla cultura italiana e tedesca, la maggior parte dei tedeschi nutre grande affetto e ammirazione per l'Italia". Lo ha affermato la senatrice della Svp Julia Unterberger, intervenendo in Senato dopo l'informativa del presidente del premier.

"Non è vero -ha aggiunto- che da parte di tutta l'opinione pubblica dei Paesi nordici c'è un'ostilità per una politica della solidarietà. Un Mes senza condizionalità, con la possibilità di ottenere risorse per le spese sanitari, e è uno strumento completamente diverso da quello su cui abbiamo discusso fino a qualche mese fa, a cui l'Italia non può rinunciare".

"Sono fiduciosa -ha concluso Unterberger- che attraverso il buon senso si possa trovare un compromesso, tutti si rendono conto che i Paesi del Sud sono i più colpiti e che se alcuni Paesi non ce la faranno come un domino cadranno tutti gli altri. La solidarietà è il principio su ci è fondata l'Unione europea, il nazionalismo è in contrasto con questo principio".