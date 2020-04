Sicilia: da Governo Musumeci oltre 2 mln di euro per restauro tesori barocco a Noto

Palermo, 21 apr. (Adnkronos) - Dal Governo Musumeci arrivano oltre due milioni di euro per la tutela del patrimonio storico della capitale del barocco siciliano. L'assessorato regionale alle Infrastrutture, infatti, ha formalizzato i decreti di finanziamento di tre opere di riqualificazione architettonica nel Comune di Noto: 780mila euro per la ristrutturazione di parte del Seminario della Basilica del Ss. Salvatore e dell'annesso Torrione; 800mila euro per il restauro di un'ala del Convento delle suore benedettine del Ss. Sacramento e altri 800mila euro per il miglioramento strutturale della chiesa e dell'Eremo di San Corrado fuori le mura. "Il Comune di Noto - dice l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - dovrà adesso mandare in gara i lavori entro 180 giorni e confidiamo nell'impegno dell'amministrazione locale per accelerare sui tempi. Su tre beni artistico-religiosi di inestimabile valore la Regione siciliana investe per garantirne la conservazione e creare lavoro, tutelando l'identità architettonica di Noto che è un motore economico-turistico fondamentale per l'intera Isola".