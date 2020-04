Coronavirus: Conte, 'forsennata competizione tra paesi per dispositivi sanitari'

Israele si ferma, una sirena e due minuti di silenzio per il 'Giorno della memoria'

(Agenzia Vista) Israele, 21 aprile 2020 Israele si ferma, due minuti di silenzio per il Giorno della memoria In Israele oggi hanno avuto luogo le commemorazioni del Giorno della Memoria per ricordare le vittime della Shoah. Per via della restrizioni imposte dall'emergenza coronavirus, gli agenti della polizia israeliana hanno salutato i sopravvissuti dell'Olocausto in tutto il paese fuori dalle ...