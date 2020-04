Coronavirus: Magi, 'regolarizzazione migranti utile anche per badanti per anziani'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Un provvedimento di regolarizzazione dei migranti "avrebbe dei benefici da un punto di vista fiscale, delle entrate contributive, ma soprattutto risponderebbe ad un'esigenza di alcuni settori come quello dell'agricoltura". Lo ha affermato Riccardo Magi, deputato Radicale di Più Europa, intervenendo durante l'audizione del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in commissione Affari costituzionali della Camera, sottolineando inoltre l'opportunità di non "limitare questo provvedimento al settore dell'agricoltura", ma di estenderlo "ad esempio al settore del lavoro domestico che ha bisogno di lavoratori regolari in un momento di emergenza sanitaria. Pensiamo alle badanti e a alla necessità degli anziani di stare in casa piuttosto che in strutture più rischiose".