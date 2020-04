Elezioni: Cdm, finestra suppletive estesa a 240 giorni**

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - Per quanto riguarda le elezioni suppletive per il Senato e la Camera, "il termine per lo svolgimento delle elezioni per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio prossimo è fissato in 240 giorni, rispetto ai 90 previsti dalla normativa vigente". E' quanto si legge nella nota di Palazzo Chigi diramata post Consiglio dei ministri.