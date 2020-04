Coronavirus: Bonafede, unità istituzioni base per ripartenza**

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Quella che abbiamo di fronte sarà una settimana fondamentale per l'elaborazione della cosiddetta 'fase 2', una ripartenza in piena sicurezza per tutti i cittadini. I sacrifici e gli sforzi enormi fatti dagli italiani non saranno vanificati. Alla base della ripartenza deve esserci la compattezza di tutte le istituzioni coinvolte: dal Governo, insieme al Comitato tecnico scientifico e alla task force, alle Regioni e i Comuni. Bisogna essere uniti e coordinati nell’applicare e declinare le misure nei singoli territori. Ogni divisione rallenterebbe la ripartenza e creerebbe un danno enorme ai cittadini". Lo scrive su Facebook il capodelegazione del M5S, il Guardasigilli Alfonso Bonafede.

"'Uniti ce la faremo': questa frase individua la via maestra per venir fuori, passo dopo passo, da questa emergenza", conclude il ministro della Giustizia.