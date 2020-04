Coronavirus: Fontana, 'piano investimenti da 3 mld per ripresa Lombardia'

Milano, 20 apr. (Adnkronos) - "Oggi pomeriggio poteremo in giunta una proposta di legge che è veramente rivoluzionaria. Per dare un aiuto concreto alla nostra economia e alla ripresa che è fondamentale per il nostro territorio metteremo a disposizione tre miliardi di euro. Sono cifre vere che verranno utilizzate per un grande piano di investimenti". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di una diretta su Facebook.

"Ci saranno da subito 400 milioni che verranno messi a disposizione di Comuni e Province, perché possano immediatamente intervenire in opere pubbliche che daranno la possibilità al comparto di ripartire. Credo che sia una decisione importante che va nella direzione di fatti concreti", ha aggiunto.