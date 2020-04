Coronavirus: Renzi, 'Mes? M5S divisi fanno voce grossa ma finale già scritto'

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Sono molto ottimista. Il progetto del Recovery Fund lanciato da Emmanuel Macron – che l’Italia giustamente condivide e bene fa il Presidente Giuseppe Conte a sposare questa proposta – passerà giovedì. E dunque l’Europa metterà a disposizione di tutti i Paesi un altro strumento importante". Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

"Senza la Bce, l’Italia sarebbe fallita. Il patto di stabilità non c’è più. Il progetto Sure sulla disoccupazione è un grande passo in avanti. Il Recovery Fund da mille miliardi aiuterà il nostro Paese. E ovviamente il Mes senza condizionalità ci permetterà di avere 37 miliardi da spendere sulla sanità".

"È chiaro che i Cinque Stelle sono divisi e devono fare la voce grossa. Ma il finale di questa storia è già scritto. Ed è un finale positivo. Viva l’Europa che aiuta l’Italia, viva l’Italia che crede nell’Europa".